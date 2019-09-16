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16 сентября • обновлено в 17:50
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Напали и ограбили на остановке: в Днепре произошло ЧП с мужчиной

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В Днепре полицейские задержали троих парней, которые 15 сентября совершили разбойное нападение на мужчину в Таромском.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта около 23:00. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре неизвестные избили мужчину прямо на остановке

В Днепре неизвестные избили мужчину прямо на остановке

Today.ua

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Известно, что мужчина ожидал свой транспорт на остановке, когда к нему подошли трое неизвестных и начали требовать деньги. В ответ на его отказ злоумышленники распылили ему в лицо газ из баллончика, а затем избили. Парни отобрали у мужчины деньги и телефон и скрылись в неизвестном направлении.

На место происшествия полицию вызвал прохожий. Правоохранителям удалось оперативно найти и задержать грабителей, которыми оказались местные жители 20-24 лет.

Злоумышленников доставили в Новокодакский отдел полиции. По факту разбоя открыли уголовное дело. Парням грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мать зарезала собственного сына. В ходе конфликта нетрезвая женщина нанесла 37-летнему мужчину ножевое ранение в живот, после чего скрылась с места преступления, оставив сына умирать.

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Место
Украина Днепр
Теги
избили украинца Национальная полиция Украины мужчина
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