Главная Новости
11 февраля • обновлено в 17:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Алина Рашевская

На Днепропетровщину обрушилась непогода: какая ситуация на дорогах

1.3т
Читать материал на украинском

Во вторник, 11 февраля, из-за резкого ухудшения погоды в Днепре и области произошел транспортный коллапс.

Всех участников дорожного движения предупредили об опасности и призвали по возможности переждать непогоду. Как обстоит ситуация на дорогах, расскажет OBOZREVATEL.

Новости
Штормовой ветер и снег: синоптики уточнили прогноз погоды на 11 февраля в Днепре

Из-за неблагоприятной погоды с 8:30 для всех категорий транспорта перекрыли 18-километровый участок автомобильной дороги государственного значения М-04 Южный объезд. Когда трассу вновь откроют для проезда, пока неизвестно.

Непогода в Днепре

Непогода в Днепре

ТВ центр

Несмотря на непредсказуемые погодные условия, на линию вышел весь общественный транспорт. Как сообщил председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий, выпуск по всем направлениям составляет от 95 до 100%. Правда, в связи с плохой видимостью и налипанием мокрого снега средняя скорость движения маршрутных автобусов может сократиться до 25-30%.

Коммунальные службы приступили к устранению последствий непогоды еще ночью. По состоянию на 7:00 удалось расчистить магистрали города на 98%. Коммунальщики высыпали почти 900 тонн специальной противогололедной смеси. Работы продолжатся до полной ликвидации последствий погоды.

На Днепропетровщину обрушилась непогода: какая ситуация на дорогах

Пресс-служба городского совета Днепра

На Днепропетровщину обрушилась непогода: какая ситуация на дорогах

Пресс-служба городского совета Днепра

На Днепропетровщину обрушилась непогода: какая ситуация на дорогах

Пресс-служба городского совета Днепра

На Днепропетровщину обрушилась непогода: какая ситуация на дорогах

Пресс-служба городского совета Днепра

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в понедельник, 10 февраля, на перекрестке Полтавского шоссе и улицы Передовой в Днепре столкнулись грузовик и ВАЗ. В результате ДТП водитель легковушки получил травму головы, его госпитализировали.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги