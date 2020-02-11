На Днепропетровщину обрушилась непогода: какая ситуация на дорогах

Во вторник, 11 февраля, из-за резкого ухудшения погоды в Днепре и области произошел транспортный коллапс.

Всех участников дорожного движения предупредили об опасности и призвали по возможности переждать непогоду. Как обстоит ситуация на дорогах, расскажет OBOZREVATEL.

Из-за неблагоприятной погоды с 8:30 для всех категорий транспорта перекрыли 18-километровый участок автомобильной дороги государственного значения М-04 Южный объезд. Когда трассу вновь откроют для проезда, пока неизвестно.

Непогода в Днепре ТВ центр

Несмотря на непредсказуемые погодные условия, на линию вышел весь общественный транспорт. Как сообщил председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий, выпуск по всем направлениям составляет от 95 до 100%. Правда, в связи с плохой видимостью и налипанием мокрого снега средняя скорость движения маршрутных автобусов может сократиться до 25-30%.

Коммунальные службы приступили к устранению последствий непогоды еще ночью. По состоянию на 7:00 удалось расчистить магистрали города на 98%. Коммунальщики высыпали почти 900 тонн специальной противогололедной смеси. Работы продолжатся до полной ликвидации последствий погоды.

Пресс-служба городского совета Днепра

Пресс-служба городского совета Днепра

Пресс-служба городского совета Днепра

Пресс-служба городского совета Днепра

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в понедельник, 10 февраля, на перекрестке Полтавского шоссе и улицы Передовой в Днепре столкнулись грузовик и ВАЗ. В результате ДТП водитель легковушки получил травму головы, его госпитализировали.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся