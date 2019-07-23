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На Днепропетровщине взорвалась маршрутка: фото и подробности

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В Марганце Днепропетровской области 23 июля взорвалась пассажирский автобус.

Происшествие случилось во время ремонта транспортного средства, сообщила Елена Андронова на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После взрыва, присутствующие на месте происшествия люди самостоятельно выкатили автобус из технологического бокса.

На данный момент огонь ликвидировали пожарные.

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По словам спасателей, взрыв произошел из-за короткого замыкания.

Пострадавших нет, а полиция начала расследование.

Взрыв маршрутки

Взрыв маршрутки

Facebook Елены Андроновой

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Взрыв маршрутки

Взрыв маршрутки

Facebook Елены Андроновой

Взрыв маршрутки

Взрыв маршрутки

Facebook Елены Андроновой

Как сообщал OBOZREVATEL, в США взрывом разнесло торговый центр: много пострадавших.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр взрыв маршрутка
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