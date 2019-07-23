На Днепропетровщине взорвалась маршрутка: фото и подробности

В Марганце Днепропетровской области 23 июля взорвалась пассажирский автобус.

Происшествие случилось во время ремонта транспортного средства, сообщила Елена Андронова на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После взрыва, присутствующие на месте происшествия люди самостоятельно выкатили автобус из технологического бокса.

На данный момент огонь ликвидировали пожарные.

По словам спасателей, взрыв произошел из-за короткого замыкания.

Пострадавших нет, а полиция начала расследование.

Взрыв маршрутки Facebook Елены Андроновой

Взрыв маршрутки Facebook Елены Андроновой

Взрыв маршрутки Facebook Елены Андроновой

Как сообщал OBOZREVATEL, в США взрывом разнесло торговый центр: много пострадавших.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram