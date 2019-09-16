На Днепропетровщине вспыхнул масштабный лесной пожар: фото и видео ЧП

В Петриковском районе Днепропетровской области вспыхнул лесной пожар.

Сообщение о ЧП поступило в 14:04 воскресенья, 15 сентября, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, поскролльте новость вниз) .

В Днепропетровской области горит лес

Сообщается, что на место происшествия были направлены 9, 24 и 53 дежурные отделения спасателей.

Прибыв на место, пожарные установили, что возгорание возникло в лесном массиве – загорелась подстилка хвойного леса. Из-за быстрого порывистого ветер огонь мгновенно охватил и дерева на территории трех кварталов Паньковского лесничества – №6, 7 и 11, а также в лесном массиве на территории Ивановского сельского совета.

Общая площадь пожара составила 12,5 Га. Из них горело 8 Га хвойной подстилки на территории лесхоза и 4,5 Га – на территории сельского совета. Площадь верхового пожара составила 1,5 Га.

Пожар был локализован в 19:05, ликвидация продолжается.

В Петриковском районе вспыхнул масштабный лесной пожар Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В Петриковском районе вспыхнул масштабный лесной пожар Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В Петриковском районе вспыхнул масштабный лесной пожар Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В Петриковском районе вспыхнул масштабный лесной пожар Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В Петриковском районе вспыхнул масштабный лесной пожар Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В Петриковском районе вспыхнул масштабный лесной пожар Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В Петриковском районе вспыхнул масштабный лесной пожар Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В Петриковском районе вспыхнул масштабный лесной пожар Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В Петриковском районе вспыхнул масштабный лесной пожар Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

В Петриковском районе вспыхнул масштабный лесной пожар Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области

К тушению пожара привлечены 26 человек личного состава и 6 единиц техники, 19 человек и 7 единиц техники Петриковского лесного хозяйства, а также специалисты отдела аэроподдержки департамента патрульной полиции.

В ГосЧС сообщают, что за 15 сентября в природных экосистемах на территории области возникло 49 пожаров на общей площади 96 Га. Самые распространенные пожара из них – это травяные поджоги, в которых виноваты люди, сжигающие мусор и прошлогоднюю траву на своих огородах и приусадебных участках. Также траву у дорог и на пустырях часто поджигают дети.

Пожары в экосистемах угрожают здоровью и жизни людей и животных, а также жилью и имуществу. Спасатели отмечают, что такие пожары распространяются очень быстро, не поддаются контролю, а выбросы содержат большое количество токсичных веществ, опасных для здоровья. ГосЧС призывает всех жителей Днепропетровщины быть ответственными, беречь окружающую среду и помнить о безопасности.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на военном полигоне под Харьковом произошел масштабный пожар на торфяниках. Это случилось в Башкировке Чугуевского района. Дымом затянуло несколько окрестных сел, местные жители не открывают окна и не пускают детей в школы.

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