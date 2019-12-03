На Днепропетровщине устроили ЧП в школе: детей срочно эвакуировали. Фото

В Павлограде Днепропетровской области 3 декабря в школе №9 распылили перцовый баллончик.

Всех детей в срочном порядке эвакуировали из помещения. Об этом сообщает портал Павлоград.dp.ua.

На Днепропетровщине устроили ЧП в школе БезФормата

Известно, что инцидент произошел посреди уроков около 10:40. Учеников удалось экстренно эвакуировать из здания, поэтому обошлось без пострадавших. На место вызвали полицию и чрезвичайников.

Правоохранители выяснили, что занятия сорвал 13-летний парень. Он распылил баллончик в мужском туалете. Едкий запах сразу же распространился по всей школе.

"Обзванивали всех родителей младшей школы, чтобы они забрали детей. Старшую школу отпустили домой. Занятий сегодня не будет. Школу проветривают, начата влажная уборка", – прокомментировала произошедшее начальница отдела образования Ирина Демьяненко.

С хулиганом общались сотрудники ювенальной превенции.

На Днепропетровщине устроили ЧП в школе Павлоград.dp.ua

На Днепропетровщине устроили ЧП в школе Павлоград.dp.ua

На Днепропетровщине устроили ЧП в школе Павлоград.dp.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром малолетний вор дерзко обокрал магазин на глазах у продавца. Мальчик вытащил две упаковки мороженого и бросился в бега.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!