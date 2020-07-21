На Днепропетровщине сгорел почтовый грузовик: посылки можно не ждать

Во вторник, 21 июля, в поселке Царичанка Днепропетровской области загорелся грузовой автомобиль почтовой службы.

Информация о пожаре на улице Царичанской поступила в Службу спасения "101" в 01:43. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Было установлено, что возгорание началось в прицепе грузового автомобиля "Renault Trucks T 440", который перевозил почтовые отправления.

На Днепропетровщине сгорел почтовый грузовик Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

На Днепропетровщине сгорел почтовый грузовик Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Пожар локализовали в 02:17, а полностью потушили в 03:02. Огонь повредил прицеп грузовика и посылки, которые находились в нем. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Из людей в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

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