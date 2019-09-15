На Днепропетровщине рухнул лифт с человеком внутри: опубликовано видео

В Павлограде Днепропетровской области 14 сентября обрушился лифт с человеком внутри.
Происшествие случилось на улице Гагарина. Лифт упал в одном из жилых домов, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Лифт упал с человеком
Pikabu
На место прибыло дежурное отделение спасателей. Как выяснилось, в подъезде жилого дома во время спуска человека с третьего этажа произошло падение лифта, который остановился между вторым и первым этажом.
Спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли дверь и освободили 26-летнего мужчину.
Пострадавшего осмотрели врачи и от госпитализации он отказался.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Вышгороде Киевской области 63-летний мужчина разбился, упав в шахту лифта.
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