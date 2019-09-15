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15 сентября • обновлено в 12:18
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На Днепропетровщине рухнул лифт с человеком внутри: опубликовано видео

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В Павлограде Днепропетровской области 14 сентября обрушился лифт с человеком внутри.

Происшествие случилось на улице Гагарина. Лифт упал в одном из жилых домов, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Лифт упал с человеком

Лифт упал с человеком

Pikabu

На место прибыло дежурное отделение спасателей. Как выяснилось, в подъезде жилого дома во время спуска человека с третьего этажа произошло падение лифта, который остановился между вторым и первым этажом.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли дверь и освободили 26-летнего мужчину.

Пострадавшего осмотрели врачи и от госпитализации он отказался.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Вышгороде Киевской области 63-летний мужчина разбился, упав в шахту лифта.

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Место
Украина Днепр
Теги
мужчина ГосЧС
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