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31 марта • обновлено в 16:36
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Алина Рашевская

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую женщину: фото и приметы

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На Днепропетровщине разыскивают 46-летнюю Яцук Ирину Гаральдовну.

23 февраля жительница города Каменское ушла из дома, расположенного на улице Дмитрия Яворницкого. С тех пор о ее местоположении ничего не известно, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Приметы: на вид около 40-45 лет, рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, темные короткие волосы. Также у женщины вставная челюсть, царапины на правой руке, правое веко полузакрытое.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую женщину

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую женщину

ГУ НП в Днепропетровской области

Если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении женщины, сообщайте по номерам: "102", (097) 774 0704, (096) 586 9441.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Интерпол отменил международный розыск бывшего главного спасателя Одесской области Владимира Боделана, которого разыскивали в рамках уголовного дела о событиях 2 мая в Одессе.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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