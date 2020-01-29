На Днепропетровщине разыскивают пропавшую девочку-подростка: фото и приметы

На Днепропетровщине полиция разыскивает 15-летнюю Светлану Друзенко из поселка городского типа Божедаровка.
Девочка не выходит на связь с родными уже пятые сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
Известно, что в последний раз пропавшую видели дома 24 января. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
На Днепропетровщине разыскивают пропавшую девочку-подростка
АиФ Челябинск
Приметы: рост 155 см, на вид 16-17 лет, среднего телосложения, волосы светлые русые до плеч, над левой бровью шрам до 5 см.
Если вам известно, где находится Светлана, полиция просит сообщить по телефонам: (05654)-9-21-81, 068-848-41-22.
На Днепропетровщине разыскивают пропавшую девочку-подростка
ГУ НП в Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром 27 января легковой автомобиль сбил двух пешеходов, которые шли по "зебре". В результате ДТП пострадали женщина и ее 12-летний сын.
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