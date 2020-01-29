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29 января • обновлено в 08:39
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Алина Рашевская

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую девочку-подростка: фото и приметы

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На Днепропетровщине полиция разыскивает 15-летнюю Светлану Друзенко из поселка городского типа Божедаровка.

Девочка не выходит на связь с родными уже пятые сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Известно, что в последний раз пропавшую видели дома 24 января. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую девочку-подростка

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую девочку-подростка

АиФ Челябинск

Приметы: рост 155 см, на вид 16-17 лет, среднего телосложения, волосы светлые русые до плеч, над левой бровью шрам до 5 см.

Если вам известно, где находится Светлана, полиция просит сообщить по телефонам: (05654)-9-21-81, 068-848-41-22.

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую девочку-подростка

На Днепропетровщине разыскивают пропавшую девочку-подростка

ГУ НП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром 27 января легковой автомобиль сбил двух пешеходов, которые шли по "зебре". В результате ДТП пострадали женщина и ее 12-летний сын.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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