На Днепропетровщине разыскивают педофила, изнасиловавшего двух школьниц: составлен фоторобот

В городе Каменское Днепропетровской области мужчина изнасиловал двух 12-летних девочек, после чего скрылся с места преступления. Спустя три дня злоумышленник все еще остается на свободе.

По данному факту полиция открыла уголовное производство. В поисках педофила задействованы 50 оперативников и ориентированы все экипажи правоохранителей, сообщили в пресс-службе Каменского отдела полиции.

На Днепропетровщине разыскивают педофила Replyua.net

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 160 см, среднего телосложения.

Был одет: брюки цвета "хаки" со "стрелкой" спереди, куртка болотного цвета длиной ниже пояса. На голове вязаная шапка с прорезями для глаз.

На Днепропетровщине разыскивают педофила Каменской отдел полиции

Если вам известны какие-либо данные о событии или о личности подозреваемого, немедленно сообщайте в полицию по телефонам "102", 0963174490, 0677083824.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Каменском педофил изнасиловал двух 12-летних девочек. Преступление произошло около 16:30 18 апреля в Южном районе.

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