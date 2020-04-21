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21 апреля • обновлено в 20:54
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На Днепропетровщине разыскивают педофила, изнасиловавшего двух школьниц: составлен фоторобот

1.9т
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В городе Каменское Днепропетровской области мужчина изнасиловал двух 12-летних девочек, после чего скрылся с места преступления. Спустя три дня злоумышленник все еще остается на свободе.

По данному факту полиция открыла уголовное производство. В поисках педофила задействованы 50 оперативников и ориентированы все экипажи правоохранителей, сообщили в пресс-службе Каменского отдела полиции.

На Днепропетровщине разыскивают педофила

На Днепропетровщине разыскивают педофила

Replyua.net

Приметы: на вид 35-40 лет, рост 160 см, среднего телосложения.

Был одет: брюки цвета "хаки" со "стрелкой" спереди, куртка болотного цвета длиной ниже пояса. На голове вязаная шапка с прорезями для глаз.

На Днепропетровщине разыскивают педофила

На Днепропетровщине разыскивают педофила

Каменской отдел полиции

Если вам известны какие-либо данные о событии или о личности подозреваемого, немедленно сообщайте в полицию по телефонам "102", 0963174490, 0677083824.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Каменском педофил изнасиловал двух 12-летних девочек. Преступление произошло около 16:30 18 апреля в Южном районе.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Ку Алексей
Ку Алексей
да это же Махал Махалыч
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Днепр Происшествия

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