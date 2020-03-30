На Днепропетровщине разыскивают опасного преступника: фото и приметы

На Днепропетровщине полиция разыскивает 21-летнего жителя Первомайска Дмитрия Клочко.

Мужчину подозревают в совершении преступления предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением оружия и других предметов. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Преступление произошло в ночь на 15 марта в одном из развлекательных заведений пгт Петропавловка. Полицейские установили, что в заведение вошли пятеро вооруженных мужчин. Они подошли к потерпевшим и угрожая применить оружие, начали их бить. Потом поехали на автомобиле в неизвестном направлении. В тот же день полицейские задержали четырех из пяти злоумышленников", – отметили правоохранители.

Полиция обращается ко всем, кому может быть известно место пребывания разыскиваемого мужчины, обратиться в Петропавловское отделение полиции или по телефонам: (050) 159 07 45, (095) 466 61 62, (099) 235 33 31 или 102.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в городе Никополь Днепропетровской области старшего лейтенанта полиции жестоко убили и пытались спрятать тело в багажнике авто.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram