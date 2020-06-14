Главная Новости
14 июня • обновлено в 14:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Игорь Кравченко

На Днепропетровщине обнаружили еще 8 больных COVID-19: статистика

698
Читать материал на украинском

По состоянию на 14 июня в Днепропетровской области коронавирусную инфекцию диагностировали у 998 человек.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

За последние сутки в Днепропетровской области обнаружили восемь больных COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

Коронавирусом заболели два жителя Днепра и один житель Каменского. Наличие инфекции также лабораторно подтвердили у двух жителей Павлоградского района и по одному – в Днепровском, Петриковском и Широковском.

В Днепропетровской области обнаружили 8 больных COVID-19

В Днепропетровской области обнаружили 8 больных COVID-19

pravda.com.ua

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре официально зарегистрировано 457 случаев заболевания коронавирусом. 329 человек уже выздоровели.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Игорь Кравченко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 31 154.

    Вылечились: 14 082. Умерли: 889.

  • В мире заболели более 7,8 млн человек, погибли – более 432 тысяч.

  • Названы эпицентры коронавируса в Украине: свежие данные.

  • Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт на поставку новой вакцины от коронавируса, заказали 400 млн доз.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги