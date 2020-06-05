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5 июня • обновлено в 11:15
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На Днепропетровщине начальник полиции возглавил банду: детали скандала и фото

3.7т
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Служба безопасности Украины прекратила противоправную деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.

По предварительной версии следствия, руководитель совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности. Для этого они фальсифицировали материалы уголовных производств, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений, сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

На Днепропетровщине начальник полиции возглавил банду

На Днепропетровщине начальник полиции возглавил банду

Пресс-центр СБУ

Во время проведения более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства пытки и другие доказательства, которые подтверждают преступную деятельность сотрудников полиции.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365 ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали семерых участников группировки, в том числе начальника Павлоградского отдела полиции.

На Днепропетровщине начальник полиции возглавил банду

На Днепропетровщине начальник полиции возглавил банду

Пресс-центр СБУ

На Днепропетровщине начальник полиции возглавил банду

На Днепропетровщине начальник полиции возглавил банду

Пресс-центр СБУ

Сейчас устанавливаются все участники противоправной деятельности и решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным правоохранителям. Продолжаются неотложные следственные действия.

Разоблачение преступной деятельности осуществлялось по координации ГУ БКОП и ГУ ВБ Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

На Днепропетровщине начальник полиции возглавил банду

На Днепропетровщине начальник полиции возглавил банду

Пресс-центр СБУ

На Днепропетровщине начальник полиции возглавил банду

На Днепропетровщине начальник полиции возглавил банду

Пресс-центр СБУ

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Шевченковский районный суд Киева на полгода продлил сроки расследования в отношении генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого обвиняют в государственной измене и подготовке терактов в Украине.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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