На Днепропетровщине прокурор погорел на взятке

В Днепропетровской области 24 сентября Государственное бюро расследований поймало "на горячем" одного из прокуроров Томаковского отдела Никопольской местной прокуратуры.

Прокурора задержали во время получения взятки, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, мужчина требовал и получил 25 тысяч гривен за отмену постановления следственной полиции о закрытии уголовного производства, зарегистрированного по заявлению заявителя, активизацию досудебного расследования и дальнейшего привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Отметим, что прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК. На данный момент по месту его работы и проживания продолжаются обыски.

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