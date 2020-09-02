На Днепропетровщине мужчина устроил самосожжение на огороде . Коллаж

В Томаковском районе Днепропетровской области мужчина устроил акт самосожжения на своем огороде.

Гражданин решил покончить с собой, оставшись дома один. Незадолго до этого у него диагностировали инсульт, сообщает "Оперативная служба новостей" со ссылкой на директора Днепропетровского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радия Шевченко.

Пострадавший поджег себя, предварительно облившись бензином. Он получил термические ожоги 95% тела 2-3-4-й степеней тяжести, обожжены также дыхательные пути. У мужчины травматический шок третьей степени.

В крайне тяжелом состоянии потерпевшего госпитализировали в Марганецкую городскую больницу. На данный момент медики не дают никаких прогнозов насчет его дальнейшего состояния.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре разыскивают пропавшего мужчину с инвалидностью. Полмесяца назад его выписали из городской больницы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!