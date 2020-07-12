На Днепропетровщине мужчина убил жену и чуть не расправился с ее родителями

В городе Никополь Днепропетровской области полицейские задержали 40-летнего местного жителя, который убил собственную жену и поранил ее родителей.

Трагическое происшествие произошло около 3-х часов ночи 11 июля во дворе частного домовладения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как установила полиция, в ходе возникшего между супругами конфликта мужчина нанес потерпевшей удары ножом в живот. От полученных травм женщина скончалась на месте. Затем злоумышленник изрезал ее родителей, которые услышали ссору и вышли во двор.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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