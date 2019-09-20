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20 сентября • обновлено в 13:49
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На Днепропетровщине мать выбросила ребенка в мусорку: младенец пропал

1.2т Читать материал на украинском

В Желтых Водах Днепропетровской области женщина выбросила новорожденного ребенка в мусорку.

Соседи роженицы забили тревогу и обратились в полицию. Об этом сообщили в Facebook-группе "Небайдужі Жовті Води".

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Мать выкинула ребенка

Мать выкинула ребенка

IpNews

Как выяснилось, роженица проживает в селе Йосиповка Петровского района Кировоградской области. Она уже имеет двух детей. Перед родами женщина поехала в Желтые Воды, где жила в квартире свекрови.

После возвращения в село, соседи расспрашивали про ребенка, на что женщина ответила, что родила мертвого младенца.

Соседи обратились к правоохранителям. Роженица рассказала, что родила сама дома мертвого ребенка и выбросила его.

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Изначально женщина утверждала, что выбросила новорожденного под трубами, а затем в мусорный мак.

На данный момент тело ребенка не найдено. Следственные действия продолжаются.

OBOZREVATEL обратился к Анне Старчевской, спикеру ГУНП в Днепропетровской области, и она подтвердила информацию. Все подробности выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре мать держала младенца в невыносимых условиях: появились жуткие кадры.

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Место
Украина Днепр
Теги
новорожденный ребенок смерть
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