На Днепропетровщине мать выбросила ребенка в мусорку: младенец пропал

В Желтых Водах Днепропетровской области женщина выбросила новорожденного ребенка в мусорку.

Соседи роженицы забили тревогу и обратились в полицию. Об этом сообщили в Facebook-группе "Небайдужі Жовті Води".

Мать выкинула ребенка IpNews

Как выяснилось, роженица проживает в селе Йосиповка Петровского района Кировоградской области. Она уже имеет двух детей. Перед родами женщина поехала в Желтые Воды, где жила в квартире свекрови.

После возвращения в село, соседи расспрашивали про ребенка, на что женщина ответила, что родила мертвого младенца.

Соседи обратились к правоохранителям. Роженица рассказала, что родила сама дома мертвого ребенка и выбросила его.

Изначально женщина утверждала, что выбросила новорожденного под трубами, а затем в мусорный мак.

На данный момент тело ребенка не найдено. Следственные действия продолжаются.

OBOZREVATEL обратился к Анне Старчевской, спикеру ГУНП в Днепропетровской области, и она подтвердила информацию. Все подробности выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре мать держала младенца в невыносимых условиях: появились жуткие кадры.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram