На Днепропетровщине фура сбила мужчину: фото 18+

В городе Никополь Днепропетровской области 13 февраля грузовой автомобиль совершил наезд на пешехода.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Смертельная авария произошла около 18:50 на улице Героев Чернобыля, в районе железнодорожного вокзала, сообщили на официальном сайте общественной организации "Прихист".
Смертельное ДТП в Никополе
Прихист
По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Шофер грузовика в темноте не заметил пешехода и вовремя не сманеврировал. Горожанин погиб, оказавшись прямо под колесом автомобиля.
Все обстоятельства произошедшего устанавливали правоохранители.
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ДТП в Никополе
Прихист
ДТП в Никополе
Прихист
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в четверг, 13 февраля, на Криворожской трассе под Днепром Toyota слетела в кювет. В машине находилась семейная пара. Причиной происшествия стала гололедица
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