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14 февраля • обновлено в 09:04
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Алина Рашевская

На Днепропетровщине фура сбила мужчину: фото 18+

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В городе Никополь Днепропетровской области 13 февраля грузовой автомобиль совершил наезд на пешехода.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Смертельная авария произошла около 18:50 на улице Героев Чернобыля, в районе железнодорожного вокзала, сообщили на официальном сайте общественной организации "Прихист".

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Смертельное ДТП в Никополе

Смертельное ДТП в Никополе

Прихист

По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Шофер грузовика в темноте не заметил пешехода и вовремя не сманеврировал. Горожанин погиб, оказавшись прямо под колесом автомобиля.

Все обстоятельства произошедшего устанавливали правоохранители.

Внимание! Фото 18+

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Прихист

ДТП в Никополе

ДТП в Никополе

Прихист

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в четверг, 13 февраля, на Криворожской трассе под Днепром Toyota слетела в кювет. В машине находилась семейная пара. Причиной происшествия стала гололедица

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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