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12 февраля • обновлено в 10:20
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На Днепропетровщине авто слетело с моста в канал: погибла 19-летняя девушка. Видео

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В городе Верхнеднепровск Днепропетровской области 11 февраля легковой автомобиль "Renault MEGANE" сорвался в воду во время проезда по узкому мостику через канал.

В результате происшествия погибла молодая пассажирка иномарки. Водителю чудом удалось выжить, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Трагедия произошла у сбросного канала реки Самоткань. Предварительно, легковушка не удержалась на мосту и упала в водоем.

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Для 19-летней девушки эта поездка оказалась роковой. Из тонущей машины удалось выбраться лишь 50-летнему шоферу. Прибывшие на место спасатели достали его из воды с помощью спасательного круга и веревки. Пострадавшего передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в понедельник, 10 февраля, на перекрестке Полтавского шоссе и улицы Передовой в Днепре столкнулись грузовик и ВАЗ. В результате ДТП водитель легковушки получил травму головы, его госпитализировали.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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