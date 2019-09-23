Мать не углядела: в Днепре ребенка разыскивали с собаками

В Никополе Днепропетровской области мать выпустила гулять по городу в одиночку 4-летнего ребенка.

Малышка ушла из дома днем 21 сентября, а вернуть ее удалось только к вечеру. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

В Никополе потерялся 4-летний ребенок Коллаж

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Пока правоохранители опрашивали мать, кинолог со служебной собакой по кличке "Гром" начали поиски. Собака быстро взяла след и привела к месту, где находился потерявшийся ребенок.

Сотрудники районной социальной службы изъяли девочку и ее годовалую сестру из семьи и передали в городскую больницу.

В отношении матери составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей относительно воспитания детей).

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