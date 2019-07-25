Массовое отравление на предприятии в Днепре: появились детали

В Днепре на предприятии "Миропласт" отравились 22 работника.

Как отметили, вероятная причина массового отравления - употребление пищи в столовой предприятия. Поставщик питания - ФЛП "Синявская Н. В.", сообщила OBOZREVATEL Неля Полюхович, начальник отдела санэпиднадзора и организации расследования вспышек ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области.

Стало известно, что начато эпидемиологическое расследование и инспектирование ООО "Миропласт".

Отравление на предприятии HotGEO

"С острой кишечной инфекцией госпитализировано 22 работника промышленного предприятия. Пятеро больных находятся на стационарном лечении, у них обнаружили сальмонеллу", – рассказала Полюхович.

Неля Полюхович

Она отметила, что во время проверки обнаружили нарушения требований санитарного законодательства и требования по обороту пищевых продуктов, а также нарушения технологического процесса приготовления блюд.

На данный момент столовая предприятия "Миропласт" приостановила работу.

"В Днепропетровскую региональную лабораторию Госпродпотребслужбы отправили на проверку пищевые продукты и готовые блюда, пробы питьевой воды и смывы с объектов окружения", – добавила начальник отдела санэпиднадзора.

Полюхович подчеркнула, что причиной отравления может быть и термальная обработка.

Эксперт отметила, что это второй случай массового отравления за последнее время:

"Первый случай был в ресторане "Confetti". Там отравились шесть человек. В результате расследования оказалось, что два человека были представителями разносчиков кишечной инфекции", – сказала Полюхович.

Сейчас состояние госпитализированных удовлетворительное. Расследования продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально в Днепре госпитализировали 17 человек с острой кишечной инфекцией.

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