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Масштабное ДТП в Днепре: в больнице скончалась 39-летняя пассажирка

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В Днепре на Набережной Заводской произошло ДТП с участием ВАЗ и Daewoo. В результате аварии пострадали два человека, оба были госпитализированы.

Инцидент произошел 4-го августа. Ночью этого же дня в больнице скончалась 39-летняя пассажирка ВАЗа, передает "Информатор".

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В Днепре скончалась пострадавшая в ДТП

В Днепре скончалась пострадавшая в ДТП

Коллаж

Известно, что автомобиль ВАЗ двигался по Набережной Заводской в сторону Кайдакского моста. Водитель Lada не справился с поворотом, и его автомобиль вылетел на встречную полосу движения, где в этот момент ехал Daewoo.

На месте происшествия медики диагностировали перелом руки у водителя ВАЗ и травму грудной клетки у пассажирки. Обоих пострадавших госпитализировали. Ночью женщина скончалась.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в центре Киева в ДТП трагически погиб известный диджей.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ДТП авария
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