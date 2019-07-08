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Любовь до гроба: в Днепре мужчина хотел покончить с собой из-за жены. Видео

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На протяжении нескольких часов мужчина пытался спрыгнуть с Амурского моста.

Попытку самоубийства удалось предотвратить благодаря оперативной работе экстренных служб. Об этом сообщает "Информатор".

В Днепре в ночь на 8 июля в полицию поступило сообщение о мужчине, который пытался прыгнуть в реку. На место происшествия прибыли патрульные, скорая помощь и спасательная служба.

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Мужчина хотел покончить с собой

Мужчина хотел покончить с собой

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Мужчина отказался называть точную причину, из-за которой он хотел с вести счеты с жизнью, но признался, что к такому шагу его подтолкнул конфликт с женой.

Спасатели отговаривали мужчину от рокового поступка на протяжении трех часов, и лишь под утро им удалось убедить его обратно перелезть через ограждение. Мужчина согласился, но снова повторил попытку на другой стороне моста. Только около 5:00 он окончательно отказался от своего намерения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве студент совершил жуткое самоубийство из-за плохой оценки.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
Днепрсамоубийствоскандалы
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