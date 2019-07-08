Любовь до гроба: в Днепре мужчина хотел покончить с собой из-за жены. Видео

На протяжении нескольких часов мужчина пытался спрыгнуть с Амурского моста.

Попытку самоубийства удалось предотвратить благодаря оперативной работе экстренных служб. Об этом сообщает "Информатор".

В Днепре в ночь на 8 июля в полицию поступило сообщение о мужчине, который пытался прыгнуть в реку. На место происшествия прибыли патрульные, скорая помощь и спасательная служба.

Мужчина хотел покончить с собой Новости N

Мужчина отказался называть точную причину, из-за которой он хотел с вести счеты с жизнью, но признался, что к такому шагу его подтолкнул конфликт с женой.

Спасатели отговаривали мужчину от рокового поступка на протяжении трех часов, и лишь под утро им удалось убедить его обратно перелезть через ограждение. Мужчина согласился, но снова повторил попытку на другой стороне моста. Только около 5:00 он окончательно отказался от своего намерения.

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