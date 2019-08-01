Лужа крови и оторванные пальцы: в Днепре мотоцикл влетел в Audi. Фото 18+

В Днепре на Набережной Победы случилось ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла.

Столкновение произошло 31-го июля около 20:00 в районе въезда в Bartolomeo. Об этом сообщил врач больницы им. Мечникова Олег Сергеев на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Пострадавший парень примерно 20 лет, который ехал на мотоцикле, после травмы лежал на животе, со сломанными ногами, оторванными пальцами, из-под шлема – лужа крови. Меня поразило, что возле него стоят около 20 человек – куда-то звонят, фотографируют, а первую помощь никто не оказывает. Я остановился и, когда подбежал и пытался помочь, услышал: "Не трогайте его . Он же мертвый", – сообщил Сергеев.

Водитель не подавал никаких признаков жизни, однако доктор продолжал попытки стабилизировать состояние потерпевшего.

"При первом осмотре парень не дышал, лицо было синего цвета. Мы с ребятами перевернули его, сняли шлем, освободили дыхательные пути (выдвинули вперед нижнюю челюсть, чтобы язык не блокировал дыхание, удалили сгустки крови и слизь). Да, были готовы к началу искусственного дыхания, но чудом он сам задышал, лицо порозовело", – написал врач.

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Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники скорой медицинской помощи. Они немедленно доставили пострадавшего в больницу имени Мечникова.

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