Главная Новости
18 сентября • обновлено в 16:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Ловят прямо на улицах: в Днепре устроили облавы призывникам. Видео

561 Читать материал на украинском

В Днепре военкоматы ведут охоту на призывников прямо на улицах. Люди в военной форме останавливают молодых парней, проверяют у них документы и вручают повестки.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из многочисленных сообщений местных жителей в социальных сетях. Прохожие фиксируют то, как отлавливают парней призывного возраста в общественных местах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре устроили облавы призывникам

В Днепре устроили облавы призывникам

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Сегодня, 18 сентября, полицейских с сотрудниками военкомата заметили на Левом берегу Днепра на конечной остановке 31 маршрутки. Ранее таких же людей в форме видели на улице Строителей и на жилом массиве Приднепровск.

"Полиция вылавливает. Останавливают, чтобы в военкомат отправлять. Вот такое беззаконие происходит. Смотрите, отпустили. Наверное, ребенок учится на дневном", - говорит свидетель инцидента на видео.

Новости
Осенний призыв в Украине: на улицах - облавы и незаконные задержания

"Ходят типы на остановках. Проверяют документы у мужчин", - говорится на видео.

Ранее OBOZREVATEL писал, что военкоматы теперь не просто ведут охоту на призывников, а и подают в суды. Если еще пару лет назад такие дела были единичны, то теперь их десятки. Во многих случаях суд приговаривает молодых людей к 1-2 годам условного срока. Но есть и серьезные приговоры

Достаточно жесткое решение принял Самарский суд Днепропетровска. 23-летнего жителя Днепра Тараса Х. приговорили к двум годам ограничения свободы за то, что он не явился в военкомат по повестке.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Днепр
Теги
облава на призывников призыв
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel