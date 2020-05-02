Крушение самолета под Днепром: правоохранители назвали причину аварии. Видео

В пятницу, 1 мая, под Днепром разбился одномоторный самолет Grumman. Правоохранители назвали предварительную версию падения самолета.

Вероятная причина аварии – ошибка пилота, сообщает "5 канал".

По версии правоохранителей, пилот не справился с управлением при заходе на посадку. После этого самолет упал и загорелся. Его обломки тушили спасатели. На видео, которое было опубликовано после крушения, видно, как самолет взлетает, а через несколько секунд, сделав вираж, резко начинает падать.

Правоохранители продолжают вести расследование.

Ранее OBOZREVATEL писал, что стали известны имена погибших при крушении самолета. Самолетом управлял курсант Павел Клемин. Его первый самостоятельный полет инструктировал опытный летчик Сергей Горшенин.

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