Кровавый взрыв под Днепром: дети нашли гранату на мусорной свалке

Гранату, которая взорвалась на детской площадке в селе Пашена Балка под Днепром, дети нашли на мусорной свалке.

Об этом сообщила в эфире ObozTV спикер Национальной полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Во время общения с детьми, которые уже в контактном состоянии находятся в больнице, они объяснили, что нашли указанный боеприпас на мусорной свалке", – рассказала Старчевская.

По ее словам, сейчас первоочередные следственные действия направлены на то, чтобы установить, как боеприпас оказался в селении и действительно ли дети нашли его на свалке.

Согласно предварительным выводам взрывотехника, который совершал осмотр места происшествия, взорвалась граната для подствольного гранатомета ВОГ-25П.

"Сейчас фрагменты направлены на экспертизу. Уже после экспертизы можно будет окончательно говорить о том, какой это был боеприпас", – уточнила спикер Нацполиции.

На месте взрыва, с. Пашена Балка Facebook Андрея Кульбача

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 1 июля шестеро детей получили травмы в результате взрыва на детской площадке в селе Пашена Балка Днепропетровской области.

Возраст потерпевших от 4 до 16 лет. Все они живы. Больше всего от взрыва пострадал 16-летний Саша Гаркуша. У него серьезно повреждены внутренние органы и оторваны три пальца на руке. По свидетельствам местных, именно он в момент взрыва держал в руках снаряд. У 5-летнего Саши Редько – осколочные ранения живота.

Трое из пострадавших оказались детьми бывших бойцов АТО.

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