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20 января • обновлено в 15:44
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Изнасиловал и пытался убить: под Днепром собеседование превратилось в кошмар

2.2т
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В Никополе Днепропетровской области 37-летний мужчина пригласил девушку на собеседование, изнасиловал, а затем пытался убить.

Пострадавшая разместила объявление о поиске работы в интернете. В ответ неизвестный мужчина предложил ей вакансию няни и пригласил на собеседование. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Девушка приехала по указанному адресу 14 января. Оказавшись в квартире, мужчина закрыл двери, связал ей руки и заклеил рот. Полицейские установили, что злоумышленник изнасиловал девушку и держал ее силой в квартире до следующего дня.

Изнасиловал и пытался убить: под Днепром собеседование превратилось в кошмар

ГУНП в Днепропетровской области

Утром 15 января он вывел ее из квартиры, чтобы задушить в гаражах. Однако случайному прохожему, который выгуливал собаку, удалось спасти девушку. Преступник сбежал, но уже через несколько часов его задержала полиция.

Изнасиловал и пытался убить: под Днепром собеседование превратилось в кошмар

ГУНП в Днепропетровской области

Известно, что ранее мужчина уже был судим за изнасилование и тяжкие преступления. Нападавшему объявлено о подозрении в совершении преступлений. Досудебное расследование продолжается.

Изнасиловал и пытался убить: под Днепром собеседование превратилось в кошмар

ГУНП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Одесщине полиция проверяет информацию об изнасиловании 19-летним парнем 37-летней женщины-инвалида. Юноша на камеру уже сознался в преступлении, но его пока не задержали – правоохранители ждут результатов экспертизы.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
изнасилование
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