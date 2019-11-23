Истекал кровью: в Днепре пассажир троллейбуса скончался у всех на глазах

В Днепре 22 ноября пассажиры троллейбуса №20 спасали окровавленного парня, который потерял сознание прямо в салоне.

Потерпевший скончался в карете "скорой помощи". Об этом сообщили на странице "Днепр оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре пассажир троллейбуса скончался у всех на глазах Днепр оперативный

Известно, что в пятницу вечером на остановке "улица Калиновая" в салон троллейбуса 20-го маршрута зашел окровавленный парень и сразу же потерял сознание. Кондуктор и водитель остановили транспортное средство и вызвали медиков.

Еще живого парня перенесли в карету "скорой помощи", где начали проводить реанимационные мероприятия. Несмотря на старания и оперативность медиков, вскоре парень скончался.

По предварительной информации, потерпевший находился в состоянии сильного наркотического опьянения. Все детали случившегося выясняли правоохранители.

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В Днепре пассажир троллейбуса скончался у всех на глазах Днепр оперативный

В Днепре пассажир троллейбуса скончался у всех на глазах Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на ходу загорелся трамвай с пассажирами. Инцидент случился на маршруте №1. Пассажиры в панике выбежали из салона, "как пробка из шампанского".

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