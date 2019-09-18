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18 сентября • обновлено в 14:59
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Игорный бизнес на Днепропетровщине: ГБР подозревает местных правоохранителей

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Государственное бюро расследований подозревает в организации игорного бизнеса на Днепропетровщине замначальника отдела прокуратуры области и сотрудника Криворожского отдела полиции.

В рамках расследования проведено 4 обыска в Днепре и Кривом Роге, передает пресс-служба ГБР.

ГБР устанавливает организаторов игорного бизнеса (иллюстрация)

ГБР устанавливает организаторов игорного бизнеса (иллюстрация)

varianty.lviv.ua

"К организации игорного бизнеса могут быть причастны заместитель начальника одного из отделов прокуратуры Днепропетровской области и должностное лицо Криворожского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области", – сказано в сообщении.

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В ходе следственных действий из подпольных заведений были изъяты 35 системных блоков персональных компьютеров, предназначенных для азартных игр, неофициальная бухгалтерская документация и деньги.

Объявлено ли должностным лицам подозрение в совершении преступления, не сообщается.

Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

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Место
Украина Днепр
Тег
Государственное Бюро Расследований
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