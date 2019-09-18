Игорный бизнес на Днепропетровщине: ГБР подозревает местных правоохранителей

Государственное бюро расследований подозревает в организации игорного бизнеса на Днепропетровщине замначальника отдела прокуратуры области и сотрудника Криворожского отдела полиции.
В рамках расследования проведено 4 обыска в Днепре и Кривом Роге, передает пресс-служба ГБР.
ГБР устанавливает организаторов игорного бизнеса (иллюстрация)
varianty.lviv.ua
"К организации игорного бизнеса могут быть причастны заместитель начальника одного из отделов прокуратуры Днепропетровской области и должностное лицо Криворожского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области", – сказано в сообщении.
В ходе следственных действий из подпольных заведений были изъяты 35 системных блоков персональных компьютеров, предназначенных для азартных игр, неофициальная бухгалтерская документация и деньги.
Объявлено ли должностным лицам подозрение в совершении преступления, не сообщается.
Дело квалифицировано по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре правоохранители вместе со спецподразделением КОРД пришли с обысками в подпольное игорное заведение. Казино располагалось на центральном проспекте города.
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