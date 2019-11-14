Выбивали признание: в Днепре копы попали в громкий скандал с пытками

Государственное бюро расследований обвиняет четырех полицейских Индустриального отделения полиции Днепра в пытках человека.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, правоохранители нанесли телесные повреждения мужчине, которого подозревают в краже.

Четырех полицейских Днепра обвиняют в пытках человека

"Правоохранители задержали мужчину по подозрению в краже. Задержанный отказался признавать свою вину, поэтому обвиняемые начали "выбивать" у него признание в помещении отделения полиции", – рассказали в пресс-службе.

Согласно выводам экспертиз, потерпевший получил телесные повреждения средней тяжести.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении нарушений ч. 2 ст. 127 УК Украины (пытки, то есть умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, повлекших тяжкие последствия).

Теперь в случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье разразился скандал из-за пыток в полиции. Двое жителей Ужгорода обвинили правоохранителей в издевательстве над ними и выбивании показаний. Один из мужчин даже вынужден был выпрыгнуть из окна четвертого этажа отделения полиции прямо в наручниках.

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