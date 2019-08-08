Экологическая катастрофа: под Днепром массово гибнет рыба. Фото

В селе Златоустовка Криворожского района произошел массовый мор рыбы.
Тысячи мертвых животных плавают вдоль берега. Фото с места инцидента опубликовали рыбаки Кривого Рога в сети.
В Кривом Роге массово погибла рыба
Facebook "Рыбалка Кривой Рог - Рыбалка в Кривом Роге"
В комментариях под фото пользователи предположили, что причина случившегося - обработка полей химикатами.
Местные жители переживают, что мертвую рыбу будут продавать на рынках.
"Надо теперь смотреть, а то на рынке через неделю сушеная появится", - пишут в комментариях.
Скриншот
Facebook "Рыбалка Кривой Рог - Рыбалка в Кривом Роге"
Местные жители в шоке от случившегося
Facebook "Рыбалка Кривой Рог - Рыбалка в Кривом Роге"
Тысячи животных вынесло к берегу
Facebook "Рыбалка Кривой Рог - Рыбалка в Кривом Роге"
Под Днепром произошел массовый мор рыбы
Facebook "Рыбалка Кривой Рог - Рыбалка в Кривом Роге"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Кривой Рог на Днепропетровщине из светофоров звучат песни Виктора Цоя.
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