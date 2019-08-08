Экологическая катастрофа: под Днепром массово гибнет рыба. Фото

В селе Златоустовка Криворожского района произошел массовый мор рыбы.

Тысячи мертвых животных плавают вдоль берега. Фото с места инцидента опубликовали рыбаки Кривого Рога в сети.

В Кривом Роге массово погибла рыба Facebook "Рыбалка Кривой Рог - Рыбалка в Кривом Роге"

В комментариях под фото пользователи предположили, что причина случившегося - обработка полей химикатами.

Местные жители переживают, что мертвую рыбу будут продавать на рынках.

"Надо теперь смотреть, а то на рынке через неделю сушеная появится", - пишут в комментариях.

Скриншот Facebook "Рыбалка Кривой Рог - Рыбалка в Кривом Роге"

Местные жители в шоке от случившегося Facebook "Рыбалка Кривой Рог - Рыбалка в Кривом Роге"

Тысячи животных вынесло к берегу Facebook "Рыбалка Кривой Рог - Рыбалка в Кривом Роге"

Под Днепром произошел массовый мор рыбы Facebook "Рыбалка Кривой Рог - Рыбалка в Кривом Роге"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в городе Кривой Рог на Днепропетровщине из светофоров звучат песни Виктора Цоя.

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