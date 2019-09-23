Движение парализовано: в Днепре легковушка влетела в маршрутку

В районе Кайдакского моста на Набережной Заводской в Днепре произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля.

В результате происшествия было парализовано движение троллейбусов, передает "Відкритий".

Возле Кайдацкого моста водитель легкового авто врезался в маршрутку Відкритий

Около 8:30 между мостом и остановкой общественного транспорта "Фортечна" в маршрутку врезался "Mitsubishi".

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Из-за того, что движение троллейбусов было заблокировано, водители шести из них вынуждены были высадить пассажиров.

На место аварии вызвали следственно-оперативную группу, которая установит все обстоятельства происшествия.

Движение троллейбусов остановилось Відкритий

Кто виноват в аварии выяснит следственно оперативная группа Відкритий

По предварительной информации, пострадавших нет Відкритий

ДТП произошло когда все спешили на работу Відкритий

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