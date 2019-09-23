Движение парализовано: в Днепре легковушка влетела в маршрутку

В районе Кайдакского моста на Набережной Заводской в Днепре произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля.
В результате происшествия было парализовано движение троллейбусов, передает "Відкритий".
Возле Кайдацкого моста водитель легкового авто врезался в маршрутку
Відкритий
Около 8:30 между мостом и остановкой общественного транспорта "Фортечна" в маршрутку врезался "Mitsubishi".
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Из-за того, что движение троллейбусов было заблокировано, водители шести из них вынуждены были высадить пассажиров.
На место аварии вызвали следственно-оперативную группу, которая установит все обстоятельства происшествия.
Движение троллейбусов остановилось
Відкритий
Кто виноват в аварии выяснит следственно оперативная группа
Відкритий
По предварительной информации, пострадавших нет
Відкритий
ДТП произошло когда все спешили на работу
Відкритий
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