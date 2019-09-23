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23 сентября • обновлено в 11:40
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Движение парализовано: в Днепре легковушка влетела в маршрутку

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В районе Кайдакского моста на Набережной Заводской в Днепре произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля.

В результате происшествия было парализовано движение троллейбусов, передает "Відкритий".

Возле Кайдацкого моста водитель легкового авто врезался в маршрутку

Возле Кайдацкого моста водитель легкового авто врезался в маршрутку

Відкритий

Около 8:30 между мостом и остановкой общественного транспорта "Фортечна" в маршрутку врезался "Mitsubishi".

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

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Из-за того, что движение троллейбусов было заблокировано, водители шести из них вынуждены были высадить пассажиров.

На место аварии вызвали следственно-оперативную группу, которая установит все обстоятельства происшествия.

Движение троллейбусов остановилось

Движение троллейбусов остановилось

Відкритий

Кто виноват в аварии выяснит следственно оперативная группа

Кто виноват в аварии выяснит следственно оперативная группа

Відкритий

По предварительной информации, пострадавших нет

По предварительной информации, пострадавших нет

Відкритий

ДТП произошло когда все спешили на работу

ДТП произошло когда все спешили на работу

Відкритий

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Место
Украина Днепр
Теги
ДТП транспорт
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