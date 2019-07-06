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Дважды судим: стали известны первые данные об убийце ребенка под Днепром

1.6тЧитать материал на украинском

В полиции рассказали жуткие подробности убийства 13-летней Инны Дубик на Днепропетровщине.

Тело девочки около двух недель находилось в лесополосе вблизи ее родного села Мироновка. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Подозреваемому в убийстве мужчине 24 года. Преступник согласился сотрудничать с полицией и рассказал обстоятельства преступления, а также сообщил местонахождение тела несовершеннолетней, благодаря чему вечером пятого июля правоохранителям удалось ее найти.

Злоумышленник уже имел две судимости. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК. За совершение умышленного убийства мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Киевом жестоко убили сотрудницу Верховной Рады.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
ДнепрубийствоНациональная полиция Украины
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