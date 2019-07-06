Дважды судим: стали известны первые данные об убийце ребенка под Днепром

В полиции рассказали жуткие подробности убийства 13-летней Инны Дубик на Днепропетровщине.

Тело девочки около двух недель находилось в лесополосе вблизи ее родного села Мироновка. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.

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Подозреваемому в убийстве мужчине 24 года. Преступник согласился сотрудничать с полицией и рассказал обстоятельства преступления, а также сообщил местонахождение тела несовершеннолетней, благодаря чему вечером пятого июля правоохранителям удалось ее найти.

Злоумышленник уже имел две судимости. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК. За совершение умышленного убийства мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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