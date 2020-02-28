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28 февраля • обновлено в 16:03
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Алина Рашевская

В Днепре авто сбило женщину на "зебре". Фото

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В пятницу, 28 февраля, в Днепре на проспекте Александра Поля автомобиль Mitsubishi сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Обоим участникам дорожного движения горел зеленый сигнал светофора. Предварительно, водитель иномарки не уступил дорогу пешеходу, сообщает Информатор.

В результате столкновения женщина получила травмы рук и ног. Потерпевшую в сознании госпитализировали в 7-ю городскую больницу.

В Днепре авто сбило женщину

В Днепре авто сбило женщину

Коллаж

Все детали произошедшего выясняли правоохранители. Движение на данном участке дороги не затруднено.

В Днепре авто сбило женщину

В Днепре авто сбило женщину

Информатор

В Днепре авто сбило женщину

В Днепре авто сбило женщину

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре водитель KIA сбил мужчину на пешеходном переходе. Авария произошла недалеко от Усть-Самарского моста на улице Маршала Малиновского.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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