Дети выпадали на ходу: на Днепропетровщине водитель школьного автобуса умер во время рейса. Фото и видео

В понедельник, 3 февраля, в городе Каменское Днепропетровской области водитель школьного автобуса умер за рулем во время рейса.

По предварительной информации, у 68-летнего мужчины случился инсульт, передает местный сайт "Событие" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В автобусе находились 20 учеников 22-й школы и трое взрослых, их везли в бассейн.

Водитель школьного автобуса умер за рулем Событие

Все дети остались живы, информации о пострадавших на данный момент нет. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, на ходу из автобуса выпал ребенок.

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Водитель школьного автобуса умер за рулем Событие

Происшествие случилось, когда "Эталон" спускался от гостиницы "Заря" по проспекту Шевченко. Неуправляемый автобус пересек трамвайные пути, скатился с проезжей части и врезался в забор, завалив фонарный столб.

Водитель школьного автобуса умер за рулем Событие

Аварию со школьным автобусом прокомментировал глава профсоюза автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий. На своей странице в Facebook он заявил, что предприятие-перевозчик знало о проблемах со здоровьем водителя.

"68-летний водитель страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но предприятие всё равно выпустило его в рейс, и вообще на пенсию отправлять не спешили. Со следующей недели мы проверим соблюдение трудового законодательства на предприятиях. Также проверим медиков, которые выпускают водителей в рейсы. И пусть хоть кто-то из перевозчиков попробует мухлевать или морозиться от проверки", – написал он.

Водитель школьного автобуса умер за рулем Событие

После ДТП на место происшествия прибыло руководство частной фирмы-перевозчика "Интерспецмаркет". По словам директора предприятия Андрея Свистуна, данную перевозку осуществляло не их предприятие.

Водитель школьного автобуса умер за рулем Событие

Как сообщила руководитель департамента по гуманитарным вопросам Каменского городского совета Татьяна Онищенко, она не располагает информацией, о каком именно перевозчике идет речь: перевозку детей осуществляло частное предприятие, с которым договаривались сами родители.

Водитель школьного автобуса умер за рулем Событие

Водитель школьного автобуса умер за рулем Событие

Водитель школьного автобуса умер за рулем Событие

Водитель школьного автобуса умер за рулем Событие

Водитель школьного автобуса умер за рулем Событие

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Николаеве местные жители устроили самосуд над водителем, который насмерть сбил женщину. "Мерседес" мчался на большой скорости по встречной полосе для пассажирского транспорта. По ходу движения автомобиля выбежала женщина. Он не успел отреагировать и сбил ее.

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