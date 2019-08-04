Дебош со стрельбой в Кирилловке: запорожская полиция задержала трех днепрян

Полиция задержала троих жителей Днепра в Кирилловке (Запорожская область) по подозрению в причастности к драке со стрельбой, которая произошла в поселке 3 августа.

Правоохранители устанавливают других возможных причастных к правонарушению, передает пресс-служба полиции Запорожской области.

Mordovmedia

"Во время проведения первоочередных следственных и розыскных действий, полицейские установили лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении преступления. Трех жителей города Днепр, 1991, 1994 и 1982 рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — сказано в сообщении полиции.

Отмечается, что сообщение о конфликте между отдыхающими одного из развлекательных заведений в Кирилловке и выстрелах поступило около 10:00 субботы, 3 августа.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа отделения полиции, руководство полиции Запорожской области, сотрудники Управления уголовного розыска.

Правоохранители установили, что между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт.

Позже подозреваемые были задержаны.

В результате потасовки в больницу доставлены трое мужчин.

Задержанным будет сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

Открыто уголовное производство по признакам ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось видео с моментом вооруженного конфликта в Кирилловке, в котором пырнули ножом случайного прохожего.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram