Даже не притормозил: в Днепре девушка вышла из трамвая и попала под машину

В субботу, 30 ноября, около 22:00 водитель автомобиля Volkswagen сбил девушку, которая вышла из трамвая на улице Чернышевского в Днепре.
Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, передает "Информатор".
В Днепре девушка вышла из трамвая и попала под машину (иллюстрация)
dyvys.info
По предварительной информации, водитель автомобиля не притормозил перед трамваем, чтобы пропустить выходящих оттуда людей, и сбил девушку.
Первую помощь пострадавшей оказали кондуктор и водитель трамвая.
Позже ее госпитализовали. По словам знакомого девушки, ее состояние стабильное.
В обстоятельствах и причинах происшествия разбираются правоохранители.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети появилась видеозапись момента ДТП на улице Чернышевского в Днепре, в котором пострадал 13-летний парень. На видеозаписи видно, что подросток переходил дорогу по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, когда его сбил Daewoo Lanos.
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