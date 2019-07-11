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ЧП в шахте под Днепром: пожар тушат сутки

1.3т Читать материал на украинском

На Днепропетровщине уже сутки горит шахта имени Сташкова. Пожар начался вчера, 10 июля, около 11:00.

В шахте загорелись деревянные крепления на глубине 350 метров. Возгорание произошло в результате короткого замыкания. Об этом сообщили на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По состоянию на 7:00 11 июля военизированные горноспасательные отряды продолжают тушить огонь. Также ведутся работы по возведению взрывостойких перемычек для изоляции аварийного участка шахты.

Под Днепром вспыхнул пожар в шахте имени Сташкова

Под Днепром вспыхнул пожар в шахте имени Сташкова

NewsOne

Как сообщал OBOZREVATEL, на момент возгорания под землей находились 329 горняков, из них 28 — на аварийном участке. Шесть человек с легкими травмами госпитализировали в больницу.

Шахта расположена в селе Марьина Роща Петропавловского района Днепропетровской области.

Шахта находится возле Павлограда

Шахта находится возле Павлограда

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Украина Днепр
Теги
Днепр шахты шахтеры пожар
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