ЧП в шахте под Днепром: пожар тушат сутки

На Днепропетровщине уже сутки горит шахта имени Сташкова. Пожар начался вчера, 10 июля, около 11:00.
В шахте загорелись деревянные крепления на глубине 350 метров. Возгорание произошло в результате короткого замыкания. Об этом сообщили на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на 7:00 11 июля военизированные горноспасательные отряды продолжают тушить огонь. Также ведутся работы по возведению взрывостойких перемычек для изоляции аварийного участка шахты.
Под Днепром вспыхнул пожар в шахте имени Сташкова
NewsOne
Как сообщал OBOZREVATEL, на момент возгорания под землей находились 329 горняков, из них 28 — на аварийном участке. Шесть человек с легкими травмами госпитализировали в больницу.
Шахта расположена в селе Марьина Роща Петропавловского района Днепропетровской области.
Шахта находится возле Павлограда
Карта
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!