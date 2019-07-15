"Да здравствует Гитлер!" В Днепре засекли наци-мобиль, разрисованный фашисткой символикой. Фото

По Днепру ездит джип с фашистской символикой.

Машина украшена нацистким орлом, символом "вольфсангель" и имеет государственный номер 14-88. Об этом рассказал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

"В Днепре засекли реальный наци-мобиль с полным наци-тюнингом: он украшен нацистским символом "вольфсангель", нацистским орлом и имеет госномер 14-88" — символ неонацистов. Интересно, кому принадлежит этот нацимобиль?", — написал он.

В Днепре заметили наци-мобиль Facebook Eduard Dolinsky

14/88 — это кодовый лозунг националистов, в котором зашифрованы фраза из 14 слов члена организации белых сепаратистов "The Order" Дэвида Лэйна и нацистское приветствие "Heil Hitler!".

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Вольфсангель (волчий крюк) был эмблемой дивизии СС "Дас Райх". В зеркальном виде он присутствует в эмблеме полка Национальной гвардии Украины "Азов".

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