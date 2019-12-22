Более миллиона гривень: в Днепре мужчина нагло грабил банковские счета

В Днепре 31-летний мужчина украл с банковских счетов более миллиона гривень.

Злоумышленник дублировал банковские карты людей, сообщили в пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Злоумышленник украл деньги АиФ

Так, имитируя ошибку работы банкомата, мужчина с помощью специальных манипуляций дублировал карточку пользователя банка.

Как стало известно, к такому преступлению злоумышленник готовился тщательно. Он заказал более сотни карт, которые не имели идентификатора пользователя, то есть выступали "белым пластиком". В дальнейшем грабитель использовал эти карточки для дубляжа оригинальных карт граждан.

Злоумышленник украл деньги Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Преступная схема выглядела следующим образом: при использовании банкомата, мужчина имитировал возникновения проблемы и пропускал к банкомату следующего пользователя. Перед этим злоумышленник проводил специальные манипуляции с банкоматом, которые позволяли копировать карточку следующего пользователя. Поэтому получал доступ к банковским картам граждан.

Также злоумышленник менял финансовый номер телефона на свой, что позволяло управлять системой интернет-банкинга потерпевшего. Это позволило не только похитить имеющиеся на карточках средства, но и увеличить кредитные лимиты на счетах пострадавших лиц и оформлять онлайн-кредиты.

Злоумышленник украл деньги Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Таким образом злоумышленнику удалось завладеть более чем миллионом гривень граждан за последние полгода.

Во время проведения обыска в его доме полицейские изъяли скомпрометированные карточки, мобильные телефоны и sim-карты, использованные при совершении преступлений.

Злоумышленник украл деньги Пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области

Отметим, на данный момент мужчине объявили подозрение и арестовали на 60 суток. Но суд вынес решение о его аресте с правом внесения залога в размере 38 420 гривень.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, вУкраине появился новый вид мошенничества. Теперь доверчивых граждан поджидают прямо возле банкоматов и обманным путем заставляют отдавать якобы украденные деньги.

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