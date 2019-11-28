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29 ноября • обновлено в 11:32
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Боец из Кривого Рога подорвался на Донбассе

1.8т
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Вблизи села Новотроицкое Донецкой области вследствие взрыва неизвестного устройства был тяжело ранен военнослужащий из Кривого Рога.

За жизнь защитника борются киевские медики. Об этом сообщили на странице общественной организации "Криворожская ассоциация участников боевых действий и участников АТО" в Facebook.

Боец из Кривого Рога подорвался на Донбассе

Боец из Кривого Рога подорвался на Донбассе

Рубрика

Новости
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Известно, что раненного бойца зовут Владимир, он криворожанин и служит в 128-й бригаде. Вследствие детонации неизвестного взрывного устройства он получил множественные осколочные ранения.

"Тяжелого" бойца доставили в Киев, где ему провели операцию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Киевщине трагически погиб военный, который выпал из поезда. 18 ноября его нашли на железнодорожных путях возле ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области. Спустя неделю он скончался в Главном военном клиническом центре ВСУ.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
ООС боец АТО получил травму
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фил филька
фил филька
а че в кривом роге работы нет? че он под страхом смерти приехал деньгу заколачивать?
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
А вот не пошёл бы на тысячувдень, был бы жив.... Жадные вы свидомые....
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