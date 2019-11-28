Боец из Кривого Рога подорвался на Донбассе

Вблизи села Новотроицкое Донецкой области вследствие взрыва неизвестного устройства был тяжело ранен военнослужащий из Кривого Рога.

За жизнь защитника борются киевские медики. Об этом сообщили на странице общественной организации "Криворожская ассоциация участников боевых действий и участников АТО" в Facebook.

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Известно, что раненного бойца зовут Владимир, он криворожанин и служит в 128-й бригаде. Вследствие детонации неизвестного взрывного устройства он получил множественные осколочные ранения.

"Тяжелого" бойца доставили в Киев, где ему провели операцию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Киевщине трагически погиб военный, который выпал из поезда. 18 ноября его нашли на железнодорожных путях возле ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области. Спустя неделю он скончался в Главном военном клиническом центре ВСУ.

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