"Бегают по газонам и деревьям!" Днепр заполонили крысы

В центре Днепра средь бела дня бегают крысы.

По словам очевидца, грызуны свободно передвигаются по газонам и деревьям, сообщил Андрей Шмелев на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Крысы ИноСМИ

"Сперва прочитал об этом в Фейсбуке, потом услыхал от соседей, а сегодня увидел своими глазами: крысы средь бела дня бегают по газонам и деревьям в центре Днепра. Забавные такие зверушки, если бы только не пробирались в наши дома, попутно разнося целую торбу жутких болезней", – написал мужчина.

Очевидец запечатлел крыс на углу проспекта Яворницкого и улицы Баррикадной. Отметим, что на этом месте расположены магазины и рестораны.

"Конечно, крысы есть всегда и везде. Жена как-то видела их в центре Штутгарта. А самую крупную крысу – 40 см без хвоста! – несколько лет назад поймали в Сольне (Большой Стокгольм). Но вот так, чтоб как белочки, стайками, резвились в парках и скверах - это, извините, полный пи@ец", – добавил днепрянин.

Мужчина рассказал, в каких случаях крысы появляются в людных местах:

"Когда-то давно делал газетный материал на эту тему и профессионалы поведали мне, что крысы, преимущественно ночные животные, появляются днем в людных местах обычно в двух случаях. Либо они нездоровы. Либо их расплодилось столько, что в поисках кормовой базы приходится вылезать на свет божий. Догадайтесь с одного раза, какой из этих двух вариантов у нас", – написал Шмелев.

Крысы в центре Днепра Facebook Андрея Шмелева

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, как в супермаркете "Пятерочка", который расположен в районе Чертаново на юге Москвы, борются с полчищами крыс.

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