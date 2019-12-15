Авто сгорело, водитель погиб: в Днепре произошло жуткое ДТП. Фото

15 декабря, около 5:00, в Днепре на Набережной Победы Merсedes въехал в электроопору и снес ее. Следом в в первое авто въехала Toyota.
Mercedes сгорел, его водитель погиб. Подробнее об этом сообщает Информатор.
ДТП на Набережной Победы в Днепре
Информатор
По предварительным данным, Merсedes двигался по Набережной Победы в сторону Сичеславской Набережной. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.
ДТП на Набережной Победы
Информатор
Merсedes въехал в электроопору и снес ее
Информатор
Погиб водитель Merсedes
Информатор
Merсedes загорелся, свидетели происшествия вытащили из него водителя. На место прибыло 2 экипажа скорой помощи, но спасти мужчину не удалось.
Свидетели пытались спасти пострадавшего
Информатор
На месте происшествия работали спасатели
Информатор
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы
Информатор
Также на место прибыли бригады 1 пожарно-спасательной части. Они потушили сгоревший Merсedes. Патрульные перекрыли дорогу в направлении Сичеславской Набережной.
Патрульные перекрыли дорогу
Информатор
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре произошло масштабное ДТП.
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