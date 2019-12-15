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15 декабря • обновлено в 10:38
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/ Происшествия

Авто сгорело, водитель погиб: в Днепре произошло жуткое ДТП. Фото

1.2т
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15 декабря, около 5:00, в Днепре на Набережной Победы Merсedes въехал в электроопору и снес ее. Следом в в первое авто въехала Toyota.

Mercedes сгорел, его водитель погиб. Подробнее об этом сообщает Информатор.

ДТП на Набережной Победы в Днепре

ДТП на Набережной Победы в Днепре

Информатор

По предварительным данным, Merсedes двигался по Набережной Победы в сторону Сичеславской Набережной. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.

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ДТП на Набережной Победы

ДТП на Набережной Победы

Информатор

Merсedes въехал в электроопору и снес ее

Merсedes въехал в электроопору и снес ее

Информатор

Погиб водитель Merсedes

Погиб водитель Merсedes

Информатор

Merсedes загорелся, свидетели происшествия вытащили из него водителя. На место прибыло 2 экипажа скорой помощи, но спасти мужчину не удалось.

Свидетели пытались спасти пострадавшего

Свидетели пытались спасти пострадавшего

Информатор

На месте происшествия работали спасатели

На месте происшествия работали спасатели

Информатор

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы

Информатор

Также на место прибыли бригады 1 пожарно-спасательной части. Они потушили сгоревший Merсedes. Патрульные перекрыли дорогу в направлении Сичеславской Набережной.

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Патрульные перекрыли дорогу

Патрульные перекрыли дорогу

Информатор

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре произошло масштабное ДТП.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
ДТП авария авто новости смерть
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