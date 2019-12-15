Авто сгорело, водитель погиб: в Днепре произошло жуткое ДТП. Фото

15 декабря, около 5:00, в Днепре на Набережной Победы Merсedes въехал в электроопору и снес ее. Следом в в первое авто въехала Toyota.

Mercedes сгорел, его водитель погиб. Подробнее об этом сообщает Информатор.

ДТП на Набережной Победы в Днепре Информатор

По предварительным данным, Merсedes двигался по Набережной Победы в сторону Сичеславской Набережной. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.

ДТП на Набережной Победы Информатор

Merсedes въехал в электроопору и снес ее Информатор

Погиб водитель Merсedes Информатор

Merсedes загорелся, свидетели происшествия вытащили из него водителя. На место прибыло 2 экипажа скорой помощи, но спасти мужчину не удалось.

Свидетели пытались спасти пострадавшего Информатор

На месте происшествия работали спасатели Информатор

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы Информатор

Также на место прибыли бригады 1 пожарно-спасательной части. Они потушили сгоревший Merсedes. Патрульные перекрыли дорогу в направлении Сичеславской Набережной.

Патрульные перекрыли дорогу Информатор

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре произошло масштабное ДТП.

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