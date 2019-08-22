Авто разлетелись по дороге: в Кривом Роге случилось серьезное ДТП. Фото

В Кривом Роге Днепропетровской области 21 августа столкнулись Chevrolet и Skoda.

ДТП произошло на объездной дороге около 17:00. Об этом сообщает Первый Криворожский (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге произошло серьезное ДТП Известия

Известно, что водитель Chevrolet совершал поворот, в то время как автомобиль Skoda мчался на большой скорости со стороны автовокзала. Последний притормозил, однако избежать столкновения не удалось.

В результате столкновения пострадал пассажир Skoda.

На месте происшествия работали патрульные и следователь.

В Кривом Роге столкнулись Chevrolet и Skoda Первый Криворожский

В Кривом Роге столкнулись Chevrolet и Skoda Первый Криворожский

В Кривом Роге столкнулись Chevrolet и Skoda Первый Криворожский

В Кривом Роге столкнулись Chevrolet и Skoda Первый Криворожский

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мопедист угодил под авто. 20 августа водитель мопеда попал под "Москвич". Водитель не справился с управлением во время обгона.

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