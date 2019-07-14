Авто перевернулось в воздухе: из-за ДТП в Днепре пострадали дети. Фото

В Днепре в результате столкновения Daewoo и Changhe Ideal последнее авто перевернулось в воздухе, в результате чего пострадали находившиеся в салоне дети.

Авария произошла около 10:10 14 июля на пересечении Запорожского шоссе и улицы Паникахи, передает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы) .

По предварительной информации, автомобили столкнулись когда Changhe Ideal ехал по Запорожскому шоссе, а Daewoo поворачивал со стороны жилмассива Сокол.

На место дорожно-транспортного происшествия прибыли несколько экипажей патрульной полиции и бригад скорой помощи.

В результате удара машина с детьми перевернулась

Changhe Ideal двигался по Запорожскому шоссе

Пострадавшие из-за ДТП дети госпитализированы

На месте ДТП работает полиция

Находившиеся в салоне одного из авто 12-летняя девочка и 7-летний мальчик госпитализированы.

Младший ребенок пострадал сильнее, у него предварительно диагностированы гематома головы и разбитая губа, а у девочки повреждены плечо и бедро.

Также пострадали двое мужчин. У водителя Changhe Ideal, отца детей, диагностирован ушиб колена, а также требуется наложить несколько швов на лицо и уха. Водитель Daewoo госпитализирован с травмой ребра.

Водитель Daewoo также госптализирован

Место происшествия

Движение на участке затруднено

На месте происшествия работают сотрудники полиции, движение транспорта на этом участке затруднено.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что что 13 июля, на трассе Запорожье-Донецк столкнулись два грузовика.

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