Журналист не смогла выговорить слово 'архистратиг' и оконфузилась в прямом эфире: в сети отреагировали. Видео

Корреспондент парламентского телеканала "Рада" с нескольких попыток не смогла правильно произнести слово "архистратиг" и получила замечания от очевидицы в прямом эфире. Курьезный случай стал поводом для шуток украинцев в сети, к чему приобщились даже коллеги-журналисты.

"Инцидент" во время сюжета о церемонии памяти Героев Небесной Сотни ко Дню святого Николая. Она проходила 18 декабря возле экуменического храма Архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, корреспондент поприветствовала ведущую студии, отметив, что находится у храма "аристратига Михаила". И прямо в эфире ее поспешила исправить находившаяся рядом женщина.

Видео дня

"Архистратига, а не аристратига", – возмутительно возразила она, попав в объектив камеры.

Журналистк извинилась за оговорку. Однако, продолжив сюжет, во второй раз произнесла это слово с ошибкой, на что уже из-за кадра та же женщина снова исправила ее.

Видео момента быстро распространилось по сети. Блогер Мария Мадзигон в Facebook сообщила, что произношение журналиста исправила глава общественной организации "Объединение семей Небесной Сотни" Тамара Швец.

В своих постах и комментариях под роликом одни украинцы начали шутить над курьезом в эфире парламентского телеканала, другие становились на защиту. К этому приобщились и некоторые СМИ в Facebook, интересуясь у подписчиков, могут ли они с первого раза правильно произнести слово "архистратига".

"А вы можете с первого раза произнести "архистратиг Михаил"? А со второго? И это все – за наши с вами средства финансируется", – потроллили авторы Facebook-страницы "Коло. Всі новини Полтави".

"Сегодня День святого Николая! День чудес и добра. Я готова делать добрые дела для канала "Рада", консультировать их по поводу прямых эфиров и готовить их журналистов (писать им тексты с ударениями и проверять готовность к выходу в прямой эфир), потому что, кажется, что за переформата вещателя забыли критерии отбора кандидатов на вакансии. Я и сама, конечно, грешу грамотным произношением в быту, но, работая журналистом, всегда готовилась… Даже сейчас готовлюсь к встречам, если есть важные переговоры", – написала журналист Марьяна Каланжова, извинившись за видео и подчеркнув, мол "стоит учиться на ошибках других".

"Всем, кто с первого раза мог сказать "архистратиг Михаил" и хорошо себя вел последние пару дней, святой Николай делает долгожданные подарки. Остальных – трудоустраивают на телеканал "Рада", – пошутил в Facebook шеф-редактор региональной редакции "Depo.Харьков" Юрий Ларин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае во время трансляции новостей на канале "Украина 24" в эфир попала обнаженная женщина. Казус произошел в сюжете "Встреча диктаторов", ведущие попросили прощения за него.