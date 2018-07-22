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Жители Донбасса унизили террористов "ЛНР": показательное фото

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Жители поселка Хрустальный, который контролируется "Луганской Народной Республикой", выразили лаконичный "протест" против оккупантов.

Показательное фото опубликовал в своем Twitter-аккаунте пользователь с ником Wendy. "Настенные надписи всем видны! А место съемок должен узнать #Красный_Луч #Хрустальный", - сказано в посте.

Так, на одной из улиц белой краской кто-то оставил надпись: "ЛНР - х*йня", тем самым высказав отношение к самопровозглашенной республике. "Раньше не обращал внимания на то, какой город убогий", "трущобы", - прокомментировали снимок пользователи сети.

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Место
УкраинаЛуганск
Объекты
Новости ЛНРНовости Донбасса
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Пигин Макс
Пигин Макс
Уровень хохлоСМИ каждый день пробивает новое днище!
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Надпись на каком-то заборе где-то на задворках какой-то помойки позволяет всем хохло-патриотам испытать глубокий патриотический оргазм. Жалкие вы, хохлы, и убогие...
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0
0
Колорад Ваня
Колорад Ваня
Надпись на каком-то заборе где-на задворках какой-то помойки позволяет всем хохло-патриотам испытать глубокий патриотический оргазм. Жалкие вы, хохлы, и убогие...
Ответить
1
0
Пигин Макс
Пигин Макс
Колорад Ваня, Что есть, то есть.
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