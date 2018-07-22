Жители Донбасса унизили террористов "ЛНР": показательное фото

Жители поселка Хрустальный, который контролируется "Луганской Народной Республикой", выразили лаконичный "протест" против оккупантов.

Показательное фото опубликовал в своем Twitter-аккаунте пользователь с ником Wendy. "Настенные надписи всем видны! А место съемок должен узнать #Красный_Луч #Хрустальный", - сказано в посте.

Так, на одной из улиц белой краской кто-то оставил надпись: "ЛНР - х*йня", тем самым высказав отношение к самопровозглашенной республике. "Раньше не обращал внимания на то, какой город убогий", "трущобы", - прокомментировали снимок пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне разъяренные жители Донбасса разгромили десятки могил террористов.