Жена Трампа нелепо оконфузилась на публике: в сеть попало видео

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья не смогла перерезать ленту на открытии монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции.

Видео курьеза опубликовано в Twitter на странице Reuters. Как видно на кадрах, ткань застряла между лезвий больших ножниц.

При этом у других участников церемонии открытия таких проблем не возникло. В результате Меланья отдала ножницы одному из мужчин, начав натянуло улыбаться, чтобы сгладить конфуз.

