Дружина Трампа безглуздо осоромилася на публіці: в мережу потрапило відео

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія не змогла перерізати стрічку на відкритті монумента Джорджу Вашингтону після реконструкції.

Відео курйозу опубліковано в Twitter на сторінці Reuters. Як видно на кадрах, тканина застрягла між лезами великих ножиць.

При цьому у інших учасників церемонії відкриття таких проблем не виникло. В результаті Меланія віддала ножиці одному з чоловіків, почавши натягнуто посміхатися, щоб згладити конфуз.

First lady Melania Trump had trouble with a pair of oversized scissors to cut the ribbon as she officially reopened the Washington Monument after three years of extensive renovations pic.twitter.com/JmrYxMwF7u